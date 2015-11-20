国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近八个月高位，因需求旺盛

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透新加坡11月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五延续升势，接近每吨114.40美元的八个月高位，受需求旺盛的提振。
交易员表示，买家担心供给吃紧，因恶劣的天气或影响从黑海到东方的船运。
马来西亚的Titan敲定了一艘12月下半月到岸的中型石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价贴水个位数低段区间。
交易员表示其曾取消了一艘船货的标购，也是12月下半月到岸。
韩国LG Chem是为数不多的第一批求购1月上半月石脑油的公司之一，一些交易员预计成本加运费价的较日本报价升水为每吨逾1.50美元。
未能向Titan和LG Chem直接确认这些交易，因买家通常不会对自己的交易置评。
亚洲汽油裂解价差本周收在五日高位每桶10.52美元，交易员表示这是受油价持续保持在低位的提振。
新加坡现货市场上有三笔交易达成。
雪佛龙以每桶54.60美元向贡渥出售一艘船期为12月16-20日的92号汽油船货。
SK能源以每桶54.60美元向维多出售一艘船期为12月14-18日的92号汽油船货。
壳牌以每吨445美元向伊藤忠出售一艘1月上半月石脑油船货。(完)
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(编译 王洋; 审校 于春红)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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