国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近八个月高位，因需求旺盛

路透新加坡11月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五延续升势，接近每吨114.40美元的八个月高位，受需求旺盛的提振。

交易员表示，买家担心供给吃紧，因恶劣的天气或影响从黑海到东方的船运。

马来西亚的Titan敲定了一艘12月下半月到岸的中型石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价贴水个位数低段区间。

交易员表示其曾取消了一艘船货的标购，也是12月下半月到岸。

韩国LG Chem是为数不多的第一批求购1月上半月石脑油的公司之一，一些交易员预计成本加运费价的较日本报价升水为每吨逾1.50美元。

未能向Titan和LG Chem直接确认这些交易，因买家通常不会对自己的交易置评。

亚洲汽油裂解价差本周收在五日高位每桶10.52美元，交易员表示这是受油价持续保持在低位的提振。

新加坡现货市场上有三笔交易达成。

雪佛龙以每桶54.60美元向贡渥出售一艘船期为12月16-20日的92号汽油船货。

SK能源以每桶54.60美元向维多出售一艘船期为12月14-18日的92号汽油船货。

壳牌以每吨445美元向伊藤忠出售一艘1月上半月石脑油船货。(完)

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