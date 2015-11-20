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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 19:52 BJT

东南亚股市：泰国股市涨至两周收盘高位，其他多数股市本周也录得升幅

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 340.22 3.55 +1.05 -17.18 410.77

新加坡 2917.91 -1.92 -0.07 -13.29 3365.15

马来西亚 1661.89 1.83 +0.11 -5.64 1761.25

泰国 1393.84 8.87 +0.64 -6.93 1497.67

印尼 4561.33 42.39 +0.94 -12.73 5226.95

菲律宾 6932.81 107.43 +1.57 -4.12 7230.57

越南 604.46 2.56 +0.43 +10.78 545.63

(完)

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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 王洋)

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