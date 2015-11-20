东南亚股市：泰国股市涨至两周收盘高位，其他多数股市本周也录得升幅

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 340.22 3.55 +1.05 -17.18 410.77
新加坡 2917.91 -1.92 -0.07 -13.29 3365.15
马来西亚 1661.89 1.83 +0.11 -5.64 1761.25
泰国 1393.84 8.87 +0.64 -6.93 1497.67
印尼 4561.33 42.39 +0.94 -12.73 5226.95
菲律宾 6932.81 107.43 +1.57 -4.12 7230.57
越南 604.46 2.56 +0.43 +10.78 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 于春红; 审校 王洋)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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