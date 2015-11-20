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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 20:03 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，受累于马币走强

路透吉隆坡11月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌，受累于马币走强，另外数据显示出口需求上升也未能支撑市场，因其符合预期。

马来西亚衍生品交易所2月棕榈油期货 跌0.39%，收报每吨2,289马币。

“出口符合预期，”吉隆坡一位交易员表示，指的是船货验证机构Intertek Testing Services公布的出口数据。

“现货价格低迷，马币在走坚，加上大连市场也疲弱。”

船货验证机构Intertek Testing Services出口数据显示，11月1-20日出口较上月同期增长4.3%，至970,057吨。

马币兑美元周五盘中一度上涨2.2%，触及11月4日以来最高。

成交量为53,991口，超过日均35,000口水准。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)

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