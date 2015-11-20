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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 19:47 BJT

标题新闻：马里特种部队进入巴马科市内伊斯兰枪手挟持人质的丽笙酒店--目击者

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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