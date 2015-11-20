国际油市：亚洲燃料油裂解价差连续第三日下跌

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透新加坡11月20日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周五连续第三日下跌，因油价上涨且西方套利船货数量可能高于预期。
周五裂解价差降至每桶贴水6.84美元。
此前一些交易商修正了12月将有多少套利船货抵达东方的预估。
“对于多少船货将于12月抵达，我们看到交易员的预估有些分歧，”新加坡一交易员称。
“预估介于300-400万吨，这是一个很高的水平，”上述交易员称。
交易员此前预计，12月料有约350万吨燃料油抵达东方，低于11月到岸的约400万吨。
周四公布的官方数据显示，截至11月18日一周，新加坡陆上燃料油库存减少至四个月低点2,563万桶。
“库存越来越少，但仍处于高位，”上述交易员称。
1月套利船货数量可能将持坚，路透租船数据显示，本月迄今已有12艘巨型油轮和Suexmax油轮被租用，以在12月底和1月从西方运送石油至新加坡。
“船货持续流入，同时西方需求并不旺盛，”新加坡另一交易员称。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，上周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存涨至纪录高位，而且是上年同期库存量的一倍多。
新加坡现货市场，未达成交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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