国际油市：亚洲柴油裂解价差扩大跌势，因现货需求迟滞

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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路透新加坡11月20日 - 亚洲柴油裂解价差周五扩大跌势，至每桶14.55美元，因现货需求依旧大体迟滞而供应较多。
印尼计划从明年起出口柴油，同时决定抑制进口，这将加剧供应过剩的局面。
印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)此前表示，预计2016年每月能够出口40万桶柴油。
截至11月19日一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的柴油库存接近360万吨。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，这较前周增加2%，但较上年同期增长44%。
官方数据显示，11月18日止当周新加坡陆上油罐的中质馏分油库存跳升190万桶，或17%，至1,291.8万桶。
新加坡未达成现货交易。新加坡现货市场11月前20天所有品级柴油总成交量不到180万桶，而10月同期为超过250万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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