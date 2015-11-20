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亚洲 | 2015年 11月 20日 星期五 20:59 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差扩大跌势，因现货需求迟滞

路透新加坡11月20日 - 亚洲柴油裂解价差周五扩大跌势，至每桶14.55美元，因现货需求依旧大体迟滞而供应较多。

印尼计划从明年起出口柴油，同时决定抑制进口，这将加剧供应过剩的局面。

印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)此前表示，预计2016年每月能够出口40万桶柴油。

截至11月19日一周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的柴油库存接近360万吨。

荷兰咨询机构PJK International的数据显示，这较前周增加2%，但较上年同期增长44%。

官方数据显示，11月18日止当周新加坡陆上油罐的中质馏分油库存跳升190万桶，或17%，至1,291.8万桶。

新加坡未达成现货交易。新加坡现货市场11月前20天所有品级柴油总成交量不到180万桶，而10月同期为超过250万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)

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