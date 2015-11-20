全球航运：波罗的海乾散货运价指数触及纪录新低，因运力过剩

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透11月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五触及纪录新低，因中国工业需求下降和运力过剩。
今年以来，受全球商品价格骤降，以及货船交付影响，干散货运行业严重受挫，预计未来几个月将有更多的货船投运。
乾散货运价指数下跌6点，或1.19%，报498点，这是自从1985年1月开始有波罗的海干散货运价指数以来的历史最低位水平。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数被投资者当成衡量全球工业活动的一个指标。
中国的煤炭和铁矿石进口最近几个月持续疲弱。对全球经济体质的担忧也打击了干散货货运前景。谷物出口活动不振也拖累该行业的获利。
波罗的海海岬型船运价指数 跌13点，或2.10%，报606点。日均获利下降66美元，报5,211美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑5点，报463点。日均获利跌41美元，至3,696美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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