中国反腐：银行业协会党委书记王岩岫因违纪被撤职--中纪委

中国货币市场：资金压力缓和回购利率大幅回落，供给恢复改善节前预期

路透上海1月20日 - 中国银行间市场周五资金面压力明显缓和，随着大行供给恢复，融 资难度下降，回购利率从前日高位跳水。交易员称，流动性改善或因央行公开市场、SLF(常 备借贷便利)等工具的效果显现；随着资金供需矛盾减轻，本周到期的MLF(中期借贷便利)暂 未续做带来的紧张情绪也有所缓解。 上海一险资交易员称，早盘大行续有融出跨节期限资金，“昨天上午还能轻松出个6%的 1M，今天加权都到3.6%了；听说大行放钱后资金面就松了，钱就到处都有了。” 上海一基金交易员认为，资金转松可能是因为央行公开市场持续投放见效，以及部分银 行通过向地方央行申请SLF获得了资金；市场也有猜测央行是否通过其他渠道向大行投放了 流动性。 他并称，随着缴税、缴准影响淡化、节前提现需求逐步消化，加之不少机构已提前安排 好跨节头寸，资金需求的高峰期已过，下周预计压力不大。 中国央行公开市场周五进行1,100亿元人民币逆回购操作，其中14天期500亿元，28天期 600亿元；考虑到七天期逆回购到期日为春节假期，央行今日顺势暂停七天品种操作，恢复1 4天期