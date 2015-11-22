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亚洲 | 2015年 11月 22日 星期日 11:59 BJT

全球汇市：最近一周美元净多仓升至3月初以来高位--CFTC/路透

路透11月20日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客继续增持美元多仓，净多仓规模升至八个月来最高水准。

11月17日止当周，美元净多仓增至416.4亿美元，此前一周美元净多仓为336.8亿美元。这是3月底以来最大的净多仓规模，且为投资者连续第四周增持美元多头合约。

美元指数今年以来已上涨逾10%，得益于投资者人气明显改善，因美国经济数据强劲，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员近期的讲话预示12月升息。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)旗下的FedWatch周五走势，利率期货市场认为，美联储在下个月升息的几率为74%。

美国联邦基金利率期货曲线已经反映出2016年年底前升息两次，并有微弱的可能升息三次。

在其他合约方面，欧元净空仓规模增至164,177口的五个月高位，此前一周为142,939口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

11月17日当周 前一周

多头仓位 34,475 35,081

空头仓位 113,086 101,969

净仓位 -78,611 -66,888

欧元(125,000欧元为1口)

11月17日当周 前一周

多头仓位 78,898 78,994

空头仓位 243,075 221,933

净仓位 -164,177 -142,939

英镑(62,500英镑为1口)

11月17日当周 前一周

多头仓位 35,107 39,369

空头仓位 60,367 55,139

净仓位 -25,260 -15,770

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

11月17日当周 前一周

多头仓位 19,014 18,945

空头仓位 34,343 28,255

净仓位 -15,329 -9,310

加元(100,000加元为1口)

11月17日当周 前一周

多头仓位 45,589 45,787

空头仓位 73,941 63,694

净仓位 -28,352 -17,907

澳元(100,000澳元为1口)

11月17日当周 前一周

多头仓位 44,933 45,893

空头仓位 111,397 98,723

净仓位 -66,464 -52,830

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

11月17日当周 前一周

多头仓位 22,219 21,267

空头仓位 16,971 15,703

净仓位 5,248 5,564

(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)

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