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市场报道 | 2015年 11月 22日 星期日 14:36 BJT

标题新闻：全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周五持仓下降0.18%至21,243,850.13盎司

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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