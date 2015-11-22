金砖国家：11月20日股汇市收盘纵览

路透11月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月20日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报843.48点，上涨0.76%。
中国股市：沪综指小幅震荡收升，大盘等待IPO重启后选择方向
中国汇市：人民币逆转收跌刷新两个半月低点，贬值预期推升期权波动率
香港股市：收高，IT和能源股领涨
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巴西股市和汇市因假期休市。
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南非股市：小幅收高，折扣服装零售商Mr Price领涨，因该股获券商调升投资评级至“买入”后受到投资者青睐。Top-40指数 收报46,963.11点，上涨0.24%；大盘综合指数 收报52,240.58点，上涨0.24%。
南非汇市：兰特上涨，仍受到央行上调回购利率提振
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印度股市：小幅上涨，四周来首度周线收高，消费类股上扬。BSE指数 收报25,868.49点，上涨0.1%；NSE指数 收报7,856.55点，上涨0.18%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.18/66.19，上日收报66.175/66.185。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报888.36点，上涨0.51%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报479.12点，上涨1.04%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报64.75，贬值0.2%；卢布兑欧元 报68.936,升值0.6%。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)