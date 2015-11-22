欧洲经济：欧洲央行必须采取行动提振通胀--管委利卡宁

中国证券：上证所今年对于并购重组监管将严防杠杆和跨界等五大风险
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
路透赫尔辛基11月21日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁表示，欧元区通胀和经济成长前景都面临下行风险，并称欧洲央行必须准备采取措施实现物价上涨目标。
在被问及可能采取的新举措时，利卡宁称，管委会必须密切关注经济数据。
“我们发现通胀前景仍面临下行风险，我们必须准备好在必要时采取行动，”利卡宁在周六发表的Kauppalehti商业日报专访中称。
“目前的(资产购买)计划...让我们在必要时有很大灵活性。”
“经济以及实现物价稳定目标都需要货币政策的大力支持，欧洲央行正在提供这种支持。”
利卡宁补充称，关于通胀目标，欧洲央行必须“在两个方向上都立场强硬。”外界往往认为利卡宁是管委会立场比较强硬的委员之一。
“我们必须在各种情况下注意保护(通胀目标)。通胀过高时，必须拉低；而当通胀太低且通缩风险上升时，也必须采取行动将之推回至略低于2%的水准。”(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
* 短率微幅走升，换新钞发威资金变少 * 票券商资金缺口不小，拆款需求增温 * 大型银行库存现金增，短票利率走升 * 债券RP市场资金略紧，利率微幅上扬 记者 罗两莎 路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周五上扬。资金调度人员称，随着八家大型银行今 起启动春节换新钞，市场资金已由原来的充裕转呈略趋紧，多家票券商出现较大资金缺口， 拆款需求增温，利率亦随之走扬。 他们表示，为支应民众春节换新钞之需，包含台湾银行等八家大型银行均须备妥充裕现 金，库存现金比重拉高而周转金变少，各银行能提供拆款的资金相对有限，导致资金面略偏 紧。 〞钱都放在金库，周转金少了，大家都发现资金变紧了，利率也上来了，有人刚开始不 能接受，但吵闹了一会儿还是拿了，〞一大型银行资调人员说。 他们表示，今天票券商资金缺口较大，加上各大公股银行偏保守，一大早就有票券商资 调人员上门找钱，但因各大银行手中周转金不多，部分大型银行因而拉升拆款利率。 一大型银行资调人员即称，今天来自票券商新的资金需求出笼，但因可
路透北京1月20日 - 中国环保部周五表示，去年第一批实施空气质量新标准的74个城市中，空气质量相对较差的前十位城市是衡水、石家庄、保定、邢台、邯郸、唐山、郑州、西安、济南和太原市。