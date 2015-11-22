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市场报道 | 2015年 11月 22日 星期日 14:03 BJT

欧洲经济：欧洲央行必须采取行动提振通胀--管委利卡宁

路透赫尔辛基11月21日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁表示，欧元区通胀和经济成长前景都面临下行风险，并称欧洲央行必须准备采取措施实现物价上涨目标。

在被问及可能采取的新举措时，利卡宁称，管委会必须密切关注经济数据。

“我们发现通胀前景仍面临下行风险，我们必须准备好在必要时采取行动，”利卡宁在周六发表的Kauppalehti商业日报专访中称。

“目前的(资产购买)计划...让我们在必要时有很大灵活性。”

“经济以及实现物价稳定目标都需要货币政策的大力支持，欧洲央行正在提供这种支持。”

利卡宁补充称，关于通胀目标，欧洲央行必须“在两个方向上都立场强硬。”外界往往认为利卡宁是管委会立场比较强硬的委员之一。

“我们必须在各种情况下注意保护(通胀目标)。通胀过高时，必须拉低；而当通胀太低且通缩风险上升时，也必须采取行动将之推回至略低于2%的水准。”(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)

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