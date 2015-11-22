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市场报道 | 2015年 11月 22日 星期日 15:38 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货11月17日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年11月17日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,662,829口)

494,099 265,544 511,653 570,121 806,942 1575873 1584139 86,956 78,690

较11月10日变动(未平仓合约：减少8,761口)

-4,846 4,921 13,826 -23,145 -32,396 -14,165 -13,649 5,404 4,888

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.7 16.0 30.8 34.3 48.5 94.8 95.3 5.2 4.7

各类交易商数量(总计为379家)

128 120 151 94 101 305 307

(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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