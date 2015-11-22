版本:
中国
市场报道 | 2015年 11月 22日 星期日 15:39 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货11月17日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年11月17日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约393,780口)

93,111 139,291 84,194 182,885 126,595 360,190 350,080 33,590 43,700

较11月10日变动(未平仓合约：增加14,039口)

-3,483 9,614 3,665 12,798 -1,533 12,980 11,746 1,059 2,293

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

23.6 35.4 21.4 46.4 32.1 91.5 88.9 8.5 11.1

各类交易商数量(总计为407家)

121 130 146 97 105 304 314

(完)

(整理 李爽 审校 徐文焰)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐