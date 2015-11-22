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市场报道 | 2015年 11月 22日 星期日 15:40 BJT

CFTC报告：COMEX期铜11月17日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2015年11月17日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约193,328口)

61,534 90,817 31,408 84,208 49,850 177,150 172,075 16,178 21,253

较11月10日变动(未平仓合约：增加19,456口)

8,720 10,575 6,886 3,863 1,074 19,469 18,535 -13 921

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.8 47.0 16.2 43.6 25.8 91.6 89.0 8.4 11.0

各类交易商数量(总计为317家)

81 152 73 55 49 179 246

(完)

(整理 李爽 审校 徐文焰)

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