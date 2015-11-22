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市场报道 | 2015年 11月 22日 星期日 15:40 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货11月17日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年11月17日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

(未平仓合约1,404,100口)

362,008 343,358 232,668 664,512 634,700 1259188 1210726 144,912 193,374

较11月10日变动(未平仓合约：增加5,835口)

-12,309 14,084 9,599 10,564 -11,347 7,854 12,336 -2,019 -6,501

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.8 24.5 16.6 47.3 45.2 89.7 86.2 10.3 13.8

各类交易商数量(总计为754家)

141 186 193 298 314 563 609

(完)

(整理 李爽 审校 徐文焰)

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