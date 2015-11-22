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市场报道 | 2015年 11月 22日 星期日 15:41 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货11月17日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年11月17日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

(未平仓合约176,397口)

72,360 29,008 11,356 78,768 123,956 162,484 164,320 13,913 12,077

较11月10日变动(未平仓合约：减少16,056口)

436 72 -9,174 -7,033 -6,144 -15,771 -15,246 -285 -810

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

41.0 16.4 6.4 44.7 70.3 92.1 93.2 7.9 6.8

各类交易商数量(总计为267家)

104 76 60 57 64 193 177

(完)

(整理 李爽 审校 徐文焰)

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