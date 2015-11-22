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市场报道 | 2015年 11月 22日 星期日 15:41 BJT

CFTC报告：COMEX期金11月17日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年11月17日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

(未平仓合约435,376口)

173,395 138,996 52,408 170,494 198,967 396,297 390,371 39,079 45,005

较11月10日变动(未平仓合约：减少1,050口)

-1,166 32,824 -13,252 14,548 -28,873 130 -9,301 -1,180 8,251

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

39.8 31.9 12.0 39.2 45.7 91.0 89.7 9.0 10.3

各类交易商数量(总计为338家)

138 127 102 52 48 238 237

(完)

(整理 李爽 审校 徐文焰)

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