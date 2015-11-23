《路透峰会》2016年美国消费前景乐观，但服装行业或受冷落

**消费者信心升高**

服饰零售业前景则迥异；在顾客于线上抢购低价商品之际，服饰零售业者则因库存过高所苦。

Gap 、梅西百货 及Nordstrom 等知名服饰业者本月发布的财报或财测均令投资者大失所望。

标普零售精选指数 在7月中旬至11月中旬期间跌幅高达18%，跌幅普遍远高于成份个股。

“我不认为这些零售业者表现不如预期可归咎于消费疲弱，因为其他业者显然受惠，”Maki指出。