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债券 | 2015年 11月 23日 星期一 09:00 BJT

《路透峰会》2016年美国消费前景乐观，但服装行业或受冷落

**消费者信心升高**

服饰零售业前景则迥异；在顾客于线上抢购低价商品之际，服饰零售业者则因库存过高所苦。

Gap 、梅西百货 及Nordstrom 等知名服饰业者本月发布的财报或财测均令投资者大失所望。

标普零售精选指数 在7月中旬至11月中旬期间跌幅高达18%，跌幅普遍远高于成份个股。

“我不认为这些零售业者表现不如预期可归咎于消费疲弱，因为其他业者显然受惠，”Maki指出。

此外，路透峰会与会来宾也提及，消费者信心仍然强劲，据密西根大学数据显示，今年消费者信心指数曾攀抵2004年以来高位。(完) (编译 王丽鑫/李爽/王兴亚/龚芳; 审校 郑茵/许娜/孙茉莉)

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