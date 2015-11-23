欧洲经济指标预测--11月23日-11月30日****

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月23日当周
11月23日(一)
0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 50.8 50.6
服务业PMI 52.6 52.7
综合PMI -- 52.6
0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 52.0 52.1
服务业PMI 54.3 54.5
综合PMI -- 54.2
0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 52.3 52.3
服务业PMI 54.1 54.1
综合PMI 53.9 53.9
11月24日(二)
0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +1.8% +1.8%
0745 法国企业景气指数 11月 正102 正103
0815 瑞士非农就业岗位(万个) 第三季 -- 424.4
0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 10月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.2%
0900 德国IFO企业景气判断指数 11月 108.2 108.2
现况指数 112.4 112.6
预期指数 104.0 103.8
1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月初值 -- 顺差14.3
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 正25 正19
11月25日(三)
0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 10月 -- 正1.65
0745 法国消费者信心指数 11月 正95 正96
0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 9月 -- -5.50%
未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +2.10%
0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 9月 -- -1.60%
未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -2.40%
0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 10月 -- 44.489
1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -- +0.30%
未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.30%
11月25日-12月3日
0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 +0.5% +0.6%
(较上年同期) +4.2% +3.9%
11月26日(四)
0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- -2.4%
0900 欧元区M3货供额(年增率) 10月 +4.9% +4.9%
对家庭贷款 -- +1.1%
对非金融企业贷款 -- +0.1%
11月27日(五)
0005 英国Gfk消费者信心指数 11月 3 2
0700 德国进口物价(较前月) 10月 -0.2% -0.7%
(较前年同期) -3.9% -4.0%
0745 法国消费者支出(较前月) 10月 -0.1% 持平
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.1%
0930 英国GDP(较前季) 第三季修正值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
0900 意大利企业信心指数 11月 105.9 105.9
消费者信心指数 116.5 116.9
0930 英国企业投资(较前季) 第三季初值 -- +1.0%
(较上年同期) -- +3.1%
1000 欧元区企业景气指数 11月 正0.45 正0.44
经济景气指数 正105.9 正105.9
工业景气指数 负2.1 负2.0
服务业景气指数 正12.0 正11.9
消费者信心指数 负7.7 负7.7
消费者通胀预期指数 -- 正0.7
生产者通胀预期指数 -- 负2.4
1200 德国Gfk消费者信心指数 12月 9.2 9.4
11月30日当周
11月30日(一)
0800 瑞士KOF领先指标 11月 -- 99.8
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 -- 12.61
0930 英国抵押贷款发放金额(亿英镑) 10月 -- 35.95
抵押贷款批准件数(件) 10月 -- 68,874
0930 英国M4货供额(较前月) 10月 -- -1.0%
1000 意大利消费者物价指数(CPI)初值(较上月) 11月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.3%
消费者物价调和指数(HICP)初值(较上月) -- +0.5%
(较上年同期) -- +0.3%
1100 意大利PPI(较上月) 10月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -3.0%
1300 德国CPI(较上月) 11月初值 -- 持平
(较上年同期) -- +0.3%
HICP(较上月) -- 持平
(较上年同期) -- +0.2%
11月30日-12月2日
0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -- 持平
(较上年同期) -- +3.4%
(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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