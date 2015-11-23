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市场报道 | 2015年 11月 23日 星期一 08:07 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月23日-11月30日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月23日当周

11月23日(一)

1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 53.9 54.1

1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 540 555

成屋销售(较前月) -2.0% +4.7%

11月24日(二)

1330 美国商品贸易收支(亿美元) 10月初值 -- 逆差586.3

1330 美国企业获利 第三季初值 -- +2.6%

1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.0% +1.5%

最终销售 +3.0% +3.0%

消费者支出 -- +3.2%

GDP平减指数 +1.2% +1.2%

核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.3%

个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.2%

1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 9月 +5.2% +5.1%

经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.1%

未经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.4%

1500 美国世企研消费者信心指数 11月 99.5 97.6

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数 11月 -- 负1

11月25日(三)

-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 115.0

1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 433.9

再融资指数 -- 1,694.8

1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 -- +0.2%

个人所得(较前月) +0.4% +0.1%

个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.1%

核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) -- +1.3%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.1%

(较上年同期) -- +0.2%

1330 美国耐久财订单 10月 +1.5% -1.2%

扣除运输的耐久财订单 +0.3% -0.3%

扣除国防的耐久财订单 -- -1.9%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.4% -0.1%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月21日当周 -- 27.1

四周均值(万人) -- 27.075

续请失业金人数(万人) 11月14日当周 -- 217.5

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +5.5%

1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 55.0

服务业PMI 55.0 54.8

1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 93.0 93.1

现况指数 -- 104.8

预期指数 85.7 85.6

1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 50.0 46.8

1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 10月 -- +1.7%

11月26日(四)

暂无重要经济指标公布。

11月27日(五)

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- -0.3%

(较上年同期) -- -0.4%

11月30日当周

11月30日(一)

1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 　　　-- 赤字174.0

1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 55.0 56.2

1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 　 10月 -- -2.3%

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 龚芳；审校 徐文焰)

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