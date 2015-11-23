美国与加拿大经济指标预测--11月23日-11月30日****

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月23日当周
11月23日(一)
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 53.9 54.1
1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 540 555
成屋销售(较前月) -2.0% +4.7%
11月24日(二)
1330 美国商品贸易收支(亿美元) 10月初值 -- 逆差586.3
1330 美国企业获利 第三季初值 -- +2.6%
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.0% +1.5%
最终销售 +3.0% +3.0%
消费者支出 -- +3.2%
GDP平减指数 +1.2% +1.2%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.3% +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.2% +1.2%
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 9月 +5.2% +5.1%
经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) +0.4% +0.4%
1500 美国世企研消费者信心指数 11月 99.5 97.6
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合指数 11月 -- 负1
11月25日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 115.0
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 433.9
再融资指数 -- 1,694.8
1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 -- +0.2%
个人所得(较前月) +0.4% +0.1%
个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.1%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.2%
1330 美国耐久财订单 10月 +1.5% -1.2%
扣除运输的耐久财订单 +0.3% -0.3%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.9%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.4% -0.1%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月21日当周 -- 27.1
四周均值(万人) -- 27.075
续请失业金人数(万人) 11月14日当周 -- 217.5
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.5%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 55.0
服务业PMI 55.0 54.8
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 93.0 93.1
现况指数 -- 104.8
预期指数 85.7 85.6
1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 50.0 46.8
1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 10月 -- +1.7%
11月26日(四)
暂无重要经济指标公布。
11月27日(五)
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -0.4%
11月30日当周
11月30日(一)
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 -- 赤字174.0
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 55.0 56.2
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 10月 -- -2.3%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 龚芳；审校 徐文焰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选