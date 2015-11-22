欧元区经济：欧元区同意向希腊发放下一笔贷款，周一ESM将做正式决定

路透布鲁塞尔11月21日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆周六表示，希腊与欧元区债权人之间第一套救助协议中的改革计划已全部落实，这为希腊获得下一笔贷款铺平道路。

希腊目前正在根据第三份救助协议获得欧元区救助基金ESM的廉价贷款，但同时要改善自身公共财政，并改革经济以提高效率和竞争力。

欧元区副财长周六评估了希腊在改革方面取得的进步。

“根据最终合规通知...欧元集团工作组(EWG)一致认为，希腊当局现在已经完成了第一套重要改革计划和金融业举措，这些对于资本重组成功推进至关重要，”迪塞尔布洛姆称。

“协议为ESM董事会11月23日正式批准发放与第一批改革挂钩的20亿欧元贷款铺平道路，”他说。

他表示，这还将允许ESM逐个做出决定，以将资金转给希腊用于银行业资本重组。