全球经济：低增长环境下货币政策或越来越不起作用--欧央行执委科尔

路透加州伯克利11月21日 - 欧洲央行执委科尔周六表示，在全球增长疲软、各经济体之间息息相关、且利率业已近零的大环境下，货币政策可能会越来越不起作用。

科尔在加州大学伯克利分校讲话时呼吁学者和决策人士，从根本上解决全球经济萎靡不振的问题，特别提到欧元区无力重振内需的状况。

“全球经济实现增长的能力存在疑问，”科尔在事先准备的发言稿中表示。

“在全球面临‘零利率下限’的环境下，经常账盈余的国家压低了全球的产出。”

“如果我们忽视这些问题，货币政策可能会越来越不起作用，不堪重负，或许一同落到次优均衡的水平。”

科尔发言请见如下链接：here(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)