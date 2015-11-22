版本:
中国
市场报道 | 2015年 11月 23日 星期一 07:47 BJT

瑞士经济：瑞郎高估损及经济，经济学家要求央行采取行动--报载

路透苏黎世11月22日 - 经济学家对几家瑞士报纸表示，瑞士央行应该采取更多行动，避免经济受到价值高估的瑞郎的损害。

强势瑞郎给依靠出口驱动的瑞士经济造成的不利影响日益明显，要求瑞士央行调整政策的呼声高涨。瑞士工业企业的订单与获利受到打击，有些企业已开始向海外转移。

“瑞士央行必须削弱瑞郎汇率，”退休经济学教授Franz Jaeger对报纸NZZ am Sonntag表示，并称其他几位知名专家也向瑞士央行总裁乔丹表达了担忧心情。

乔丹在周五发表的一份采访中表示，瑞郎被高估，但将会随着时间走软。

瑞士中部周日报(Schweiz am Sonntag)援引智库Avenir Suisse的资深经济学家Peter Buomberger称，他要求采取新的汇率限制。

“如果欧洲央行(ECB)进一步放松政策，瑞郎将再度面临(升值)压力。必须考虑采取新的瑞郎兑欧元汇率限制，不然的话，出口行业的调整成本将会极高，”Buomberger表示。(完)

(编译 张涛；审校 孙茉莉)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐