瑞士经济：瑞郎高估损及经济，经济学家要求央行采取行动--报载

中国证券：上证所今年对于并购重组监管将严防杠杆和跨界等五大风险
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
路透苏黎世11月22日 - 经济学家对几家瑞士报纸表示，瑞士央行应该采取更多行动，避免经济受到价值高估的瑞郎的损害。
强势瑞郎给依靠出口驱动的瑞士经济造成的不利影响日益明显，要求瑞士央行调整政策的呼声高涨。瑞士工业企业的订单与获利受到打击，有些企业已开始向海外转移。
“瑞士央行必须削弱瑞郎汇率，”退休经济学教授Franz Jaeger对报纸NZZ am Sonntag表示，并称其他几位知名专家也向瑞士央行总裁乔丹表达了担忧心情。
乔丹在周五发表的一份采访中表示，瑞郎被高估，但将会随着时间走软。
瑞士中部周日报(Schweiz am Sonntag)援引智库Avenir Suisse的资深经济学家Peter Buomberger称，他要求采取新的汇率限制。
“如果欧洲央行(ECB)进一步放松政策，瑞郎将再度面临(升值)压力。必须考虑采取新的瑞郎兑欧元汇率限制，不然的话，出口行业的调整成本将会极高，”Buomberger表示。(完)
(编译 张涛；审校 孙茉莉)
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
* 短率微幅走升，换新钞发威资金变少 * 票券商资金缺口不小，拆款需求增温 * 大型银行库存现金增，短票利率走升 * 债券RP市场资金略紧，利率微幅上扬 记者 罗两莎 路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周五上扬。资金调度人员称，随着八家大型银行今 起启动春节换新钞，市场资金已由原来的充裕转呈略趋紧，多家票券商出现较大资金缺口， 拆款需求增温，利率亦随之走扬。 他们表示，为支应民众春节换新钞之需，包含台湾银行等八家大型银行均须备妥充裕现 金，库存现金比重拉高而周转金变少，各银行能提供拆款的资金相对有限，导致资金面略偏 紧。 〞钱都放在金库，周转金少了，大家都发现资金变紧了，利率也上来了，有人刚开始不 能接受，但吵闹了一会儿还是拿了，〞一大型银行资调人员说。 他们表示，今天票券商资金缺口较大，加上各大公股银行偏保守，一大早就有票券商资 调人员上门找钱，但因各大银行手中周转金不多，部分大型银行因而拉升拆款利率。 一大型银行资调人员即称，今天来自票券商新的资金需求出笼，但因可
路透北京1月20日 - 中国环保部周五表示，去年第一批实施空气质量新标准的74个城市中，空气质量相对较差的前十位城市是衡水、石家庄、保定、邢台、邯郸、唐山、郑州、西安、济南和太原市。