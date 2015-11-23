《中国报摘》--中国证券报11月23日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强在第十八次东盟与中日韩（10+3）领导人会议上指出，当前东亚地区经济发展总体保持上升势头，仍然是全球最具活力和发展潜力的地区之一；建议加快推进东亚经济一体化，协力维护地区金融稳定，开展国际产能合作，拓展人文交流等。

* 其他:

--上海证券交易所对外发布第八号至第十三号上市公司行业信息披露指引，涉及石油和天然气开采、钢铁、光伏、建筑、服装、新闻出版六个行业。沪市上市公司行业信息披露规则体系由此基本到位。

--中国人民大学中国宏观经济论坛发布报告认为，2016年中国各类宏观经济指标将进一步回落，2017年或迎来经济周期逆转。报告预测，2015年国内生产总值（GDP）实际增速或为6.9%，2016年GDP实际增速或为6.6%，比2015年进一步下滑0.3个百分点。

--11月22日，恒大集团旗下保险公司恒大人寿亮相。恒大人寿，由恒大收购中新大东方人寿而来，是一家全国性大型寿险公司。业内人士透露，恒大收购后承诺于2018年底将恒大人寿的资产规模做到1,000亿元以上，即较今年6月的水平增长26倍。