《全球主要国家债券发行预告》--11月23日-11月30日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 11/23 美国 发售两年期债券 11/23 1350 法国 标售国库券(BTF) 11/24 美国 标售五年期公债 11/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 11/25 美国 发售七年期公债 11/25 美国 发售两年期浮动利率债券 11/25 意大利 标售零息/BTP债券 11/25 日本 标售20年期公债 11/25 德国 30亿欧元 标售10年期联邦债券 11/26 意大利 标售国库券 11/26 日本 标售三个月期贴现国库券 11/27 意大利 标售中长期公债 11/27 日本 标售两年期公债 11/30 1350 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 孙国玉；审校 许娜)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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