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亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 08:13 BJT

《中国重要政经日程》--11月23日

==========================今日重要政经日程==========================

11/23（周一）

*--上午8:50中国国际大数据创新发展大会

==========================近期重要政经日程==========================

11/24（周二）

--第四次中国-中东欧国家领导人会晤将在苏州举行，至25日。应国务院总理李克强邀请，阿尔巴尼亚、波黑、保加利亚、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马其顿、黑山、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚等16国领导人将与会。会晤后，国家主席习近平将在北京集体会见与会的中东欧国家领导人。

12月

--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。

12月16日（周三）

--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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