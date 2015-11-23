《中国重要政经日程》--11月23日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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==========================今日重要政经日程==========================
11/23（周一）
*--上午8:50中国国际大数据创新发展大会
==========================近期重要政经日程==========================
11/24（周二）
--第四次中国-中东欧国家领导人会晤将在苏州举行，至25日。应国务院总理李克强邀请，阿尔巴尼亚、波黑、保加利亚、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、马其顿、黑山、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚等16国领导人将与会。会晤后，国家主席习近平将在北京集体会见与会的中东欧国家领导人。
12月
--中国国家主席习近平访问南非，并出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会。
12月16日（周三）
--乌镇第二届世界互联网大会16-18日举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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