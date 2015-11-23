路透北京11月23日 - 以下为中国国家统计局、海关、外管局等公布中国主要宏观经济 数据的日程：（发布时间为北京本地时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 11月 11/27 0930 规模以上工业企业利润 1-10月 11/30 -- 中国货物和服务贸易 10月 12月 12/1 0900 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 0945 财新制造业PMI 11月 12/3 0945 财新服务业PMI 11月 12/8 -- 进出口贸易数据 11月 12/9 0930 工业生产者价格指数(PPI) 11月 居民消费价格指数(CPI) 11月 12/12 1330 固定资产投资(不含农户) 1-11月 社会消费品零售总额 11月 工业增加值 11月 房地产投资和销售情况月度报告 11月 12/17 -- 银行结售汇及代客涉外收付款数据 11月 12/18 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 11月 12/27 0930 规模以上工业企业利润 1-11月 12/30 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） -- 中国外债数据（正式数） 三季度 -- 中国货物和服务贸易 11月 注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2. -- 表示具体发布时间未知。 3.海关公布进出口贸易数据。 4.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完）