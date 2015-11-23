国际油市：俄罗斯准备通过折扣保护欧洲市场份额--消息人士

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科11月21日 - 一名政府消息人士表示，俄罗斯将对乌拉尔混合油提供更大的折扣，以保护在传统欧洲市场的份额。
这再度表明了俄罗斯保护自己市场份额的决心。在12月4日的石油输出国组织(OPEC)会议召开之前，这也发出了俄罗斯不愿意减产的明确信息。
交易商和船运数据显示，沙特、伊拉克和其他中东国家的石油最近已运往欧洲，这是多年来的首次。随着油价下跌，市场份额之争变得更加激烈。
“我们将为我们的(欧洲)市场而拼。我们将加大乌拉尔原油的折扣。但不要以为沙特人将会轻松地占领向来使用我们原油的那些炼厂，那在技术上并非易事，”消息人士对记者表示。
但是，进一步降低油价将会给俄罗斯预算造成更大压力。俄罗斯的收入有半数来自石油与天然气销售。(完)
(编译 张涛；审校 孙茉莉)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。