《新兴市场重要经济事件预告》--11月23日-11月30日

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11月23日(一)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD) Eurasia Week 2015活动(至11月26日)。OECD秘书长葛利亚致开幕词，其他讲话官员包括：OECD首席经济学家曼恩(Catherine Mann)、斯洛伐克和土耳其及阿富汗经济部长。

孟买--印度财长杰特利(Arun Jaitley)在与银行业人士举行例行季度金融检视会议后对记者讲话(0630)。

耶路撒冷--以色列央行公布利率决定(1400)。

11月24日(二)

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至11月25日)。

安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议(1200)。

11月25日(三)

安卡拉--土耳其央行经济学家会议(0830)。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(2100)。

圣地亚哥--2015年智利经济调查报告发布。

兹林--捷克央行总裁Miroslav Singer在一场有关“危机期间央行非传统工具及捷克央行货币政策”的会议上发表演说(1200)。

11月26日(四)

暂无重要经济事件。

11月27日(五)

布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer发表讲话，题为“欧洲经济-恢复长期成长还是陷入停滞？”(0815)。

11月28日(六)

新德里--印度经济峰会(至11月30日)。

11月30日(一)

安卡拉--土耳其央行发布金融稳定报告(0800)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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