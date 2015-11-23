《新兴市场重要经济事件预告》--11月23日-11月30日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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11月23日(一)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD) Eurasia Week 2015活动(至11月26日)。OECD秘书长葛利亚致开幕词，其他讲话官员包括：OECD首席经济学家曼恩(Catherine Mann)、斯洛伐克和土耳其及阿富汗经济部长。
孟买--印度财长杰特利(Arun Jaitley)在与银行业人士举行例行季度金融检视会议后对记者讲话(0630)。
耶路撒冷--以色列央行公布利率决定(1400)。
11月24日(二)
巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至11月25日)。
安卡拉--土耳其央行举行货币政策委员会会议(1200)。
11月25日(三)
安卡拉--土耳其央行经济学家会议(0830)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(2100)。
圣地亚哥--2015年智利经济调查报告发布。
兹林--捷克央行总裁Miroslav Singer在一场有关“危机期间央行非传统工具及捷克央行货币政策”的会议上发表演说(1200)。
11月26日(四)
暂无重要经济事件。
11月27日(五)
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer发表讲话，题为“欧洲经济-恢复长期成长还是陷入停滞？”(0815)。
11月28日(六)
新德里--印度经济峰会(至11月30日)。
11月30日(一)
安卡拉--土耳其央行发布金融稳定报告(0800)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 许娜)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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