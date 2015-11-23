中国个股：太阳纸业拟斥资约13.6亿美元在美建设纸浆厂，拓原料基地

路透上海11月23日 - 中国山东太阳纸业股份有限公司 周一刊登公告称，拟在美国阿肯色州新建年产 70万吨绒毛浆生产基地，项目总投资约13.6亿美元，拓展公司原料基地。美国阿肯色州将帮助太阳纸业在北美完成该项目的实施。

据太阳纸业与阿肯色州经济发展委员会上周五签定的合作意向书，太阳纸业将尽快实现该项目的可研性研究报告，并雇佣第三方来完成包括选址、预设计、环评批文等准备工作。明年5月前，阿肯色州将完成对该项目激励政策（含税收优惠政策、相关配套支持等）的落实。

公告称，对于本次境外投资额，公司将通过自有资金或引进其他投资者等方式筹措，公司对该项目的实际出资将不会超过公司最近一个会计年度合并财务报告期末资产总额或资产净额的50%。去年末公司总资产和净资产分别为162.9亿元人民币和54.2亿元。

公告指出，中国目前绒毛浆基本依赖进口。进入绒毛浆生产领域将使太阳纸业进入快消品产业上游，为公司在个人护理用品领域的可持续发展奠定基础。

太阳纸业的“无添加”系列生活用纸在行业内率先获得美国FDA的食品级认证。基于公司发展战略，生活用纸公司也将进一步丰富“幸福阳光”品牌生产线，适时增加其他个人护理用品，如婴儿纸尿裤、老年尿不湿等。