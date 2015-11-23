中国货币市场：淡看IPO重启回购利率波动不大，七天以内供给充裕

路透上海11月23日 - 中国银行间市场周一七天以内资金供给较为充裕，不过因需求不减，主要回购利率总体波动有限。交易员称，考虑到有公开市场逆回购等作为流动性支撑，新股发行即使对资金面造成扰动，总体问题也不大。

上海一银行交易员表示，目前资金面平稳，七天以内供给充裕。IPO重启后“资金价格有可能会上去(一些)，但总量没问题，也不用太担心。”

在证监会宣布首批10家新股重启首次公开发行(IPO)后，上述公司招股意向书显示，其中有八家公司的网上申购日定在下周二(12/1)。由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计届时下周又将吸引数以万亿计的资金参与申购。

华南一银行交易员补充说，根据以往情况判断，如果届时IPO对市场产生明显影响，不排除央行会采取加大逆回购操作，甚至进行SLO等手段，来稳定流动性。

央行公开市场方面，在上周净投放100亿元人民币后，本周一级交易商上报需求情况未变，依旧为14天和28天正回购，七天期逆回购，以及三个月央票。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7664 1.7723 -0.59

七天 2.2793 2.2729 +0.64

14天 2.6712 2.6215 +4.97

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8200 0.7450 +107.50

七天 2.0500 1.7550 +29.50

14天 2.5800 2.4300 +15.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7700 1.7800 -1.00

七天 2.3000 2.2900 +1.00

14天 2.7600 2.7000 +6.00

Shibor

其中:隔夜 1.7850 1.7840 +0.10

七天 2.2830 2.2820 +0.10

三个月 3.0460 3.0440 +0.20