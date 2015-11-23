《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月23日

*工商时报：

--根据兆丰银行最新统计，美元存放比已由三年前的平均值96%，降至74%。据悉，最主要原因，在于不少企业户预期美元走强，为了避免未来负债增加，对于美元借款采取到期后不续借，甚至提前还款因应，使兆丰银的美元存放比，足足下降超过20个百分点。

--发卡银行今年促销案特别多，对活卡率也相对重视，近期接连启动清理呆卡作业，根据今年9、10月统计，发卡量超过百万张的九家银行，近两个月停卡数高达46.7万张，其中单是永丰银、国泰世华银两家，一口气即停卡合计超过19万张，占比总停卡数的四成以上。

*经济日报：

--经济部贸易局长杨珍妮表示，有关贸易救济的〞反倾销程序〞今天将在谈判中继续讨论。由于〞反倾销〞与〞货品降税〞为连动章节，外界研判，台湾应已在面板、工具机、石化、汽车等四大产业取得大陆方面的降税承诺。

--金管会主委曾铭宗转战立委前将力拚提振股市措施，最迟明年初提出第二波提振股市方案，包括研议是否全面开放当冲等；债市部分，金管会也已函请财政部，公司债等免征交易税再延十年。

--备受关注的保险业投资不动产最低年化收益率调整案，金管会本周将对外公布，可望调降一码，从现行的2.805%降至2.555%，有助保险业资金投入商办大楼，并提振低迷景气。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。