《香港报摘》--经济日报11月23日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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**头版头条**
--港股第四季至今累积反弹9%，摩根大通亚洲及新兴市场首席股票策略师莫爱德（Adrian Mowat）接受专访时指，第四季的上涨势头仍会继续，并指在全部新兴市场之中，对MSCI中国指数 是最为乐观。
**其他**
--滙丰 香港区零售银行及财富管理业务主管一职，原由香港区总裁施颖茵兼任，但据滙丰内部公告，职位将由主打欧洲及中东零售业务的欣格雷（Greg Hingston）接任。
--专注内地房地产业务的力高地产 总裁黄若青称，公司未来将继续向政策利好城市投入，多做高毛利旧城改造项目及收购项目。
--长江基建 与电能实业 千亿重组方案明天表决，惟两大机构投资者顾问股东反对方案下，券商对议案通过不抱乐观。 （完）
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(整理 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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