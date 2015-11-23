永安期货：中国期指多头连续减仓，空头氛围渐增

以下内容节选自11月23日的《期货日报》：

经过连续上涨，市场上行逐步显露疲态，上周波幅进一步收窄。期指三个品种均有不同程度下跌，其中IF跌幅居前，主力合约当周下跌2.25%，IH及IC则小幅收低，当周仅下跌0.33%和0.42%。基差方面，由于交割周到来，期指主力合约基差一度走强，但伴随交割日结束，期货贴水再度扩大，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水129.6、53.56及363.7点。

主力持仓方面，虽然指数上行遇阻，但期指三个品种持仓增减不一。其中IF前20名多空主力持仓双双下滑，多头减仓4,888手，空头减仓4,129手，净空持仓增加759手，至3,439手。与之相反，IH及IC主力出现大幅加仓，IH多空主力分别增仓4,279手和4,991手，净持仓由多翻空，净空为466手，IH多空主力分别增仓1,677手和2,041手，净空持仓增加364手，至650手。(完)

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