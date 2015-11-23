基金产业：最近一周投资者从股票基金撤资，六周来首次--美银美林

路透伦敦11月20日 - 美银美林(BAML)周五表示，在截至11月18日的一周，投资者从股票基金撤资22亿美元，为六周来首次流出。新兴市场与美国股市是最大输家。

据美银美林数据，欧洲股票基金当周吸引17亿美元资金流入，但被新兴市场流出24亿美元和美国股票基金流出18亿美元所抵消。其中亦包括总部在波士顿的基金追踪公司EPFR Global的数据。

在过去27周中，欧洲股票基金有25周吸引资金净流入，因投资者押注欧元区将扩大资产购买计划。

但美银美林表示，吸引资金流入最多的是货币市场基金，吸引到156亿美元，因投资者仍然“看空”。货币市场基金在过去七周总计吸引1,200亿美元流入。

新兴市场股票基金录得10周以来的最大流出，EPFR Global指出，散户赎回创下8月末以来的最高水平。

EPFR Global表示，关于美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于12月升息的预期高涨，大宗商品价格徘徊在多年低位，中国经济仍然存在不确定性，这些因素让新兴市场处于压力之中。

美银美林表示，新兴市场基金年内迄今流出额超过860亿美元，为2008年以来最大赎回规模。但该银行表示，随着美联储升息预期达到顶点，新兴市场可能出现反弹。

债券基金流出约25亿美元，其中10亿美元流出新兴市场债券基金。约有9亿美元流出高收益债券基金，约8亿美元流出投资级债券基金--六周来首见。

大宗商品基金吸引11亿美元流入，为12周以来最大规模的流入，多数是流入石油与能源基金。

由于供应过剩，原油期货 仍低于每桶45美元，但EPFR Global暗示，有些投资者可能正在布仓，为油市反弹做准备。对抗伊斯兰国的战争升级，对于油市可能利多。(完)