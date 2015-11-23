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亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 09:04 BJT

澳洲经济指标总览--11月23日

经济指标              时段      最新值      前月(季)值   下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                   12月3日
 商品及服务收支(亿澳元)                    9月        逆差23.17   逆差27.11         
     出口(较前月)                                           +3%        持平         
     进口(较前月)                                           +2%         +1%         
                                                                                    
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                             12月4日
       (较前月)                            9月            +0.4%       +0.4%         
                                                                                    
 就业市场(经季节调整)                                                            12月10日
 就业人口(较前月变动,万人)                 10月           +5.86       -0.51         
 全职就业人口(较前月变动,万人)                               +4       -1.39         
                                                                             
 失业率                                                    5.9%        6.2%         
 就业参与率                                               65.0%       64.9%         
                                                                                    
 消费者物价指数(CPI)                                                          2016年1月27日
 总体CPI(较前季)                          第三季          +0.5%       +0.7%         
     (较上年同期)                                         +1.5%       +1.5%         
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                 +0.3%       +0.6%         
     (较上年同期)                                         +2.1%       +2.2%         
 澳洲央行加权中值(较前季)                                 +0.3%       +0.5%         
     (较上年同期)                                         +2.2%       +2.4%         
                                                                                    
 国际贸易价格指数                                                             2016年1月28日
 进口物价(较前季)                         第三季          +1.4%       +1.4%         
 出口物价(较前季)                                          持平       -4.4%         
                                                                                    
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                               12月1日
 经常帐收支                               第二季     赤字190.33     赤字107         
 商品与服务贸易收支                                   逆差96.41   逆差37.01         
                                                                                    
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                            12月2日
     (较前季)                             第二季          +0.2%       +0.9%  
     (较上年同期)                                         +2.0%       +2.3%  
 (完)

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