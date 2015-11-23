《香港报摘》--信报11月23日

**头版头条**

--长实地产 旗下新界元朗新楼盘“世宙”率先开价抢滩，首批以贴市价推出，首两天收到逾3,800张支票预订，冻结资金3.8亿港元。

**其他**

--消息人士透露，亚洲电视新老板--中金集团董事长司荣彬执掌的中国文化传媒国际及亚视此前宣布向中国创新投资 及中国趋势 出售剧集及网上电视平台之交易，遭到亚视大股东蔡衍明出手阻止。

--中国香精香料 主席王明凡称，看好电子烟将在欧美市场高速发展以及未来在中国市场的潜力，计划在完成收购电子烟公司Kimree后，把电子烟产品放在内地网购平台上销售。

--消息人士透露，有份生产社保卡及信用卡等的中国智能卡生产商楚天龙暂定顺延至明年首季上市，集资额最少10亿港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘