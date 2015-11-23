万达期货：上期有色金属指数表现弱势，美元高位压制有色集体重挫

上期有色金属指数依旧表现弱势，上周内下跌0.89%，收于1,968点。各金属品种跌幅较之前明显扩大，上周领跌品种为锌，伦锌暴跌7%，沪锌跌幅最深达8%。伦铜已12连阴，沪铜周内5连阴。沪铝跌势不改，在跌破万元大关后，刷出历史新低。