万达期货：上期有色金属指数表现弱势，美元高位压制有色集体重挫

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下内容节选自11月23日的《期货日报》：
上期有色金属指数依旧表现弱势，上周内下跌0.89%，收于1,968点。各金属品种跌幅较之前明显扩大，上周领跌品种为锌，伦锌暴跌7%，沪锌跌幅最深达8%。伦铜已12连阴，沪铜周内5连阴。沪铝跌势不改，在跌破万元大关后，刷出历史新低。
沪铜也打开下跌模式，连续下挫，由上周初的36,500元/吨一线快速跌穿35,000元/吨，低位触及34,210元/吨。沪铜主力深跌超5%，成交量激增125万手，沪铜指数持仓量增加近4万手，空头氛围浓厚。
沪锌主力合约1601失守万三关口后，空头连续打压沪锌主力下挫至万二关口附近，持仓量大增4万余手。上周五，沪锌主力走势突变，多头入市抄底，放量反弹收复万二关口，位于12,500元/吨附近。(完)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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