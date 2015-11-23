印尼央行：副总裁称任何货币宽松措施都应“谨慎协调”

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透旧金山11月20日 - 印尼央行副总裁Perry Warjiyo周五表示，鉴于美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快升息，印尼应该对下调自身利率持谨慎态度。
Warjiyo在为旧金山联储举办的亚洲经济政策会议准备的演讲稿中称，鉴于印尼通胀及经常帐赤字可控，任何货币政策宽松都需要“谨慎协调，把全球市场波动性持续的影响考虑在内”，以便维持汇率和外部稳定性。
和许多新兴市场经济体一样，印尼也遭到全球经济增长不均衡以及大宗商品价格下跌的连续冲击。但Warjiyo表示，印尼的货币政策，与财政及结构性改革相配合，让该国“相对良好地”承受住这些溢出效应。
他表示，良好受控的通胀预期、低迷的内需以及温和的进口物价涨幅，将使得印尼明年的通胀率在3.9%，处于3.9%-4.1%的目标区间内。(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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