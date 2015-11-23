印尼央行：副总裁称任何货币宽松措施都应“谨慎协调”

路透旧金山11月20日 - 印尼央行副总裁Perry Warjiyo周五表示，鉴于美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快升息，印尼应该对下调自身利率持谨慎态度。

Warjiyo在为旧金山联储举办的亚洲经济政策会议准备的演讲稿中称，鉴于印尼通胀及经常帐赤字可控，任何货币政策宽松都需要“谨慎协调，把全球市场波动性持续的影响考虑在内”，以便维持汇率和外部稳定性。

和许多新兴市场经济体一样，印尼也遭到全球经济增长不均衡以及大宗商品价格下跌的连续冲击。但Warjiyo表示，印尼的货币政策，与财政及结构性改革相配合，让该国“相对良好地”承受住这些溢出效应。