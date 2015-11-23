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亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 08:57 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月23日

11月23日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7497港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周五收高91.06点，或0.51%，报17,823.81点。受Nike       跳升5.46%带动。
             
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       109.360    2.05      38444             8.475      -0.88
 中国铝业                       8.130    0.00      17765             2.520      -0.39
 中国移动                      59.040    0.05     158634            91.508      -0.26
 中国人寿                      18.370    2.34      88924            28.472      -0.27
 中石油                        72.070    1.71      37236             5.585      -0.80
 中石化                        65.290    0.32      47462             5.060      -0.20
 汇丰控股                      40.310    0.27    1571119            62.478      -0.75
 中电信                        51.880    2.67       5934             4.021       0.26
 中国联通                      12.990    1.88     162814            10.067       0.07
 兖州煤业                       4.890    2.30       6902             3.790      -1.31
 华能国际                      38.670    0.68      11878             7.492       1.11
 南方航空                      40.510    0.95       4510             6.279      -0.18
 东方航空                      30.490    2.21       1674             4.726       0.12
 中芯国际                       5.600    3.70      16255             0.868      -0.23（完）

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