《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月23日

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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11月23日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7497港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高91.06点，或0.51%，报17,823.81点。受Nike 跳升5.46%带动。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 109.360 2.05 38444 8.475 -0.88 中国铝业 8.130 0.00 17765 2.520 -0.39 中国移动 59.040 0.05 158634 91.508 -0.26 中国人寿 18.370 2.34 88924 28.472 -0.27 中石油 72.070 1.71 37236 5.585 -0.80 中石化 65.290 0.32 47462 5.060 -0.20 汇丰控股 40.310 0.27 1571119 62.478 -0.75 中电信 51.880 2.67 5934 4.021 0.26 中国联通 12.990 1.88 162814 10.067 0.07 兖州煤业 4.890 2.30 6902 3.790 -1.31 华能国际 38.670 0.68 11878 7.492 1.11 南方航空 40.510 0.95 4510 6.279 -0.18 东方航空 30.490 2.21 1674 4.726 0.12 中芯国际 5.600 3.70 16255 0.868 -0.23（完）
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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