期货日报：郑商所易盛农期指数弱势格局难改，调整趋势仍未完结

以下内容节选自11月23日的《期货日报》：

上周，菜粕继续弱势下行，跌幅扩大。一是美豆偏弱继续施压豆粕市场，令菜粕跟跌；二是终端需求不佳，现货市场交投清淡，市场情绪悲观；三是目前DDGS库存依然高企并且价格走跌。以上三个因素对菜粕的影响还将持续较长时间，后市菜粕仍有下跌空间。

白糖先扬后抑。原糖在目前位置继续震荡，巴西降雨对收割的阻滞以及ISO上调全球食糖短缺预期都在继续发酵，推升糖价，但考虑到印度的巨量库存，国际糖价涨幅受限。国内方面，广西部分地区延迟开榨，对近月糖价的刺激作用较为明显，但由于对现货市场的支撑较弱，上周，期价较前一周有所回落。白糖库存依然高企，主要销区供应充裕，令糖价偏弱运行。

综合来看，本周易盛农期指数弱势格局难改，后市将以震荡偏弱运行为主。(完)

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