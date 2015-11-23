期货日报：郑商所易盛农期指数弱势格局难改，调整趋势仍未完结

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下内容节选自11月23日的《期货日报》：
上周，菜粕继续弱势下行，跌幅扩大。一是美豆偏弱继续施压豆粕市场，令菜粕跟跌；二是终端需求不佳，现货市场交投清淡，市场情绪悲观；三是目前DDGS库存依然高企并且价格走跌。以上三个因素对菜粕的影响还将持续较长时间，后市菜粕仍有下跌空间。
白糖先扬后抑。原糖在目前位置继续震荡，巴西降雨对收割的阻滞以及ISO上调全球食糖短缺预期都在继续发酵，推升糖价，但考虑到印度的巨量库存，国际糖价涨幅受限。国内方面，广西部分地区延迟开榨，对近月糖价的刺激作用较为明显，但由于对现货市场的支撑较弱，上周，期价较前一周有所回落。白糖库存依然高企，主要销区供应充裕，令糖价偏弱运行。
综合来看，本周易盛农期指数弱势格局难改，后市将以震荡偏弱运行为主。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选