南华期货：郑商所菜粕期货底部支撑微弱

菜粕1601合约自今年7月中旬创出新高以来就一路下滑，一方面，国产菜籽成本下降对菜粕进行打压；另一方面，豆粕持续羸弱也在拖拽着菜粕现货价格“飞流直下”。国家粮油信息中心数据显示，豆粕2015/2016年度饲料消费量在5600万吨以上，菜粕为1050万吨，大约是豆粕的五分之一。近一个月菜粕因库存愈发减少，现货维持坚挺，但豆粕替代和DDGS低价冲击威胁仍在，菜粕现货价格短期上行压力较大。