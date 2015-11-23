南华期货：郑商所菜粕期货底部支撑微弱

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下内容节选自11月23日的《期货日报》：
菜粕1601合约自今年7月中旬创出新高以来就一路下滑，一方面，国产菜籽成本下降对菜粕进行打压；另一方面，豆粕持续羸弱也在拖拽着菜粕现货价格“飞流直下”。国家粮油信息中心数据显示，豆粕2015/2016年度饲料消费量在5600万吨以上，菜粕为1050万吨，大约是豆粕的五分之一。近一个月菜粕因库存愈发减少，现货维持坚挺，但豆粕替代和DDGS低价冲击威胁仍在，菜粕现货价格短期上行压力较大。
四季度菜粕需求较淡，但库存偏少，底部或有支撑，但在豆粕持续走弱以及DDGS的低价冲击之下，反弹并不乐观。短期1601合约在1950元/吨之下仍以逢高抛空思路为主，切勿轻易抢反弹。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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