企业并购：美国娱乐公司执行长购入台湾东森电视股权，仍待官方审核

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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路透台北11月23日 - 美国DMG公司宣布该公司执行长丹密茨(DAN MINTZ)个人将向卡莱尔(Carlyle) 购入东森电视股权，购入后达东森电视的股权可逾六成以上，不过此案仍待台湾的主管机关通过。
外传此案交易金额达到6亿美元，不过未能获证实。丹密茨是知名制片人，其监制的电影还包括2013年的卖座首位电影--钢铁人3。
然而，由于丹密茨所属DMG公司的董事长出身中国，未来台湾的经济部投审会在审查相关案件时，可能仍将考虑本次交易方买家的资金来源是否有中资背景，能否获通过仍是问号。
东森电视的交易案在市场盛传已久，本地媒体报导，先前市场一度盛传德劭基金（D.E.Shaw）将接手，但德劭基金有意收购的消息曝光之后，陆续又有十多组买家与凯雷接触。
东森电视另一大股东是东森国际 。(完) (记者 洪淑珍/高洁如; 审校 曾祥进)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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