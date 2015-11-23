企业并购：美国娱乐公司执行长购入台湾东森电视股权，仍待官方审核

路透台北11月23日 - 美国DMG公司宣布该公司执行长丹密茨(DAN MINTZ)个人将向卡莱尔(Carlyle) 购入东森电视股权，购入后达东森电视的股权可逾六成以上，不过此案仍待台湾的主管机关通过。

外传此案交易金额达到6亿美元，不过未能获证实。丹密茨是知名制片人，其监制的电影还包括2013年的卖座首位电影--钢铁人3。

然而，由于丹密茨所属DMG公司的董事长出身中国，未来台湾的经济部投审会在审查相关案件时，可能仍将考虑本次交易方买家的资金来源是否有中资背景，能否获通过仍是问号。

东森电视的交易案在市场盛传已久，本地媒体报导，先前市场一度盛传德劭基金（D.E.Shaw）将接手，但德劭基金有意收购的消息曝光之后，陆续又有十多组买家与凯雷接触。