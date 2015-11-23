《中国报摘》--其他报纸重要消息11月23日

**上海证券报**

--从上海股权托管交易中心了解到，由中心设立的科技创新企业股份转让系统于上周五(11月20日)正式获批，并拟于今年年底前推出首批挂牌企业。据悉，该板块主要定位是服务科技型、创新型中小微企业的专业化市场板块，为上交所、全国股转系统等相关多层次资本市场孵化培育企业资源。

**证券时报**

--日前举办的2015年中国民营银行发展座谈会上，上海华瑞银行董事长凌涛预计，中国民营银行监管指导意见不久后将出台。结合相关监管部门人士的公开观点，民营银行监管两大看点值得关注，一是涉及差异化发展，二是涉及关联交易问题。

--近日举行的中共中央财经领导小组第11次会议首次提出了“供给侧改革”，这一概念为“十三五”经济改革提供了新的视角，经济决策的出发点将从重视扩大需求、进行经济刺激，转向重视要素供给，进行结构性改革。专家预计中国可能接下来将在产业层面进行减产、加快企业的并购重组，调控层面不仅仅靠货币政策的方式更加注重财政政策的使用。

**东方早报**

--近日，一份关于“中国联通将与中国电信在网络建设领域合作”的文件流传。关于联通电信合并重组的猜测再次发酵。中国联通官方回应称，此类事宜与合并重组无关。(完)