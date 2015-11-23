全球金市：金价徘徊在六年低点附近，受美国升息前景影响

自本月稍早强劲的美国就业数据公布后，有关美联储或启动近十年来首次加息的预期就不断升温，推动金价大幅下跌。

一般情况下，加息会给金价带来压力，因为这会在提振美元的同时提高持有黄金这种非生息资产的机会成本。

美国旧金山联储总裁威廉姆斯周六表示，只要美国经济数据不令人失望，美联储下月会议将有“强有力的理由”加息。

“美联储应会‘很快’准备好加息，因美联储人士对于通胀将反弹以及就业保持稳定的信心增强，”纽约联邦储备银行总裁杜德利称。

美元兑一篮子六种主要货币周一在七个月高点附近交投，令金价承压。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五持仓量下降0.18%至660.75吨，为2008年9月以来最低。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金