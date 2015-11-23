全球金市：金价徘徊在六年低点附近，受美国升息前景影响

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
自本月稍早强劲的美国就业数据公布后，有关美联储或启动近十年来首次加息的预期就不断升温，推动金价大幅下跌。
一般情况下，加息会给金价带来压力，因为这会在提振美元的同时提高持有黄金这种非生息资产的机会成本。
美国旧金山联储总裁威廉姆斯周六表示，只要美国经济数据不令人失望，美联储下月会议将有“强有力的理由”加息。
“美联储应会‘很快’准备好加息，因美联储人士对于通胀将反弹以及就业保持稳定的信心增强，”纽约联邦储备银行总裁杜德利称。
美元兑一篮子六种主要货币周一在七个月高点附近交投，令金价承压。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五持仓量下降0.18%至660.75吨，为2008年9月以来最低。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/孙国玉；审校 徐文焰/张涛)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选