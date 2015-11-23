兴证期货：大连豆油期货仍有下行空间，供需矛盾仍较为明显

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下内容节选自11月23日的《期货日报》：
当前宏观经济下行压力较大，通缩预期仍然存在。豆油供需矛盾仍较为明显，预计后期价格仍存一定的下跌空间，期货市场或将延续振荡下行走势，可以适量逢高沽空。
天下粮仓调查显示，2015年11月国内各港口进口大豆预报到港114船720万吨，低于之前预期的730万吨，但高于10月的602万吨，也远高于往年同期。2015年1—11月国内大豆进口总量达7291万吨，较去年1—11月的6286吨增15.98%。预计12月大豆到港量750万吨，明年1月到港量670万吨。由于进口大豆维持正向压榨利润导致企业大幅提高压榨开工率，大豆的进口量也持续维持高位。近几个月我国港口大豆的进口量仍将维持高位且远远高于往年水平，这必然会导致豆油供应量巨大，打压价格。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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