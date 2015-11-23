兴证期货：大连豆油期货仍有下行空间，供需矛盾仍较为明显

天下粮仓调查显示，2015年11月国内各港口进口大豆预报到港114船720万吨，低于之前预期的730万吨，但高于10月的602万吨，也远高于往年同期。2015年1—11月国内大豆进口总量达7291万吨，较去年1—11月的6286吨增15.98%。预计12月大豆到港量750万吨，明年1月到港量670万吨。由于进口大豆维持正向压榨利润导致企业大幅提高压榨开工率，大豆的进口量也持续维持高位。近几个月我国港口大豆的进口量仍将维持高位且远远高于往年水平，这必然会导致豆油供应量巨大，打压价格。(完)