《香港报摘》--其他报纸重要消息11月23日

**明报**

--比亚迪 于2013年携48辆纯电动车e6雄心满怀进入香港的士市场，冀两年内将电动的士数字提升至3,000部，然据本报查询，当初落地的48台e6如今只剩9台，其余已被全数退还或改装成私家车。

**星岛日报**

--此前与深圳一间P2P贷款公司订立投资意向书的普汇中金 ，其执行董事萧伟业表示，未来公司的业务重点是把金融和物流业务进一步结合以协助中小企客户管理风险，并有意开拓网上金融借贷业务。

**苹果日报**

--电子支付越趋流行，今年九月底由创业板转至主板上市的龙杰智能卡 亦计划发展电子支付（POS）系统，设计及生产可刷卡交易的机器，意味将会成为百富环球 的竞争对手。

**东方日报**

--瑞士盈丰银行（EFG）亚太区行政总裁赵善铨称，人民币贬值后该行亚太区客户交易量减少约两成，但认为美国加息等不利因素消散后将有利其业务发展，冀资产管理规模（AUM）及收入在明年可保持双位数增幅。

**文汇报**

--港交所 正筹划“伦港通”以扩大香港商品交易市场，香港有色金属供应商利记控股 副主席兼行政总裁陈婉珊称，政府可考虑让LME在香港设立认可仓储。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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