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亚洲 | 2015年 11月 23日 星期一 09:08 BJT

中投天琪：大连铁矿石期货可考虑买近抛远策略

以下内容节选自11月23日的《期货日报》：

　　四季度铁矿石供应压力整体不大，决定铁矿石价格走势的矛盾点主要集中在需求端（即钢厂减产的进程和范围如何），我们认为，钢厂去产能已成为必然趋势，铁矿石中长期需求将继续承压。但钢厂去产能的过程是漫长而纠结的，单就四季度来看，高炉开工率出现断崖式下跌可能性并不大。且随着铁矿石价格下跌，钢厂亏损幅度有所收窄，后期部分钢厂可能会推迟减产日期，甚至再度复产。

　　因此，未来两个月需重点关注高炉开工率的波动所带来的影响。铁矿石价格经过前期下跌后，再度大幅下行的可能性不大，后期可能逐步转入区间震荡走势。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)

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