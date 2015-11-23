中投天琪：大连铁矿石期货可考虑买近抛远策略

四季度铁矿石供应压力整体不大，决定铁矿石价格走势的矛盾点主要集中在需求端（即钢厂减产的进程和范围如何），我们认为，钢厂去产能已成为必然趋势，铁矿石中长期需求将继续承压。但钢厂去产能的过程是漫长而纠结的，单就四季度来看，高炉开工率出现断崖式下跌可能性并不大。且随着铁矿石价格下跌，钢厂亏损幅度有所收窄，后期部分钢厂可能会推迟减产日期，甚至再度复产。