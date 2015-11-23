中投天琪：大连铁矿石期货可考虑买近抛远策略

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下内容节选自11月23日的《期货日报》：
四季度铁矿石供应压力整体不大，决定铁矿石价格走势的矛盾点主要集中在需求端（即钢厂减产的进程和范围如何），我们认为，钢厂去产能已成为必然趋势，铁矿石中长期需求将继续承压。但钢厂去产能的过程是漫长而纠结的，单就四季度来看，高炉开工率出现断崖式下跌可能性并不大。且随着铁矿石价格下跌，钢厂亏损幅度有所收窄，后期部分钢厂可能会推迟减产日期，甚至再度复产。
因此，未来两个月需重点关注高炉开工率的波动所带来的影响。铁矿石价格经过前期下跌后，再度大幅下行的可能性不大，后期可能逐步转入区间震荡走势。(完)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选