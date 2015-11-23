期货日报：沪胶远月合约上空头增持幅度更大

11月20日，沪胶近月1601合约低开后，围绕上一交易日结算价大幅波动，伴随着移仓换月的进行，该合约多空主力均在减仓，而远月1605合约则在持仓不断增加中弱势运行。近月1601合约空头大量离场，并转移至远月1605合约，使得当日远月合约明显弱于近月合约，远月合约贴水幅度进一步加大。