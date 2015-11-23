期货日报：沪胶远月合约上空头增持幅度更大

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
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以下内容节选自11月23日的《期货日报》：
11月20日，沪胶近月1601合约低开后，围绕上一交易日结算价大幅波动，伴随着移仓换月的进行，该合约多空主力均在减仓，而远月1605合约则在持仓不断增加中弱势运行。近月1601合约空头大量离场，并转移至远月1605合约，使得当日远月合约明显弱于近月合约，远月合约贴水幅度进一步加大。
通过观察主力持仓动向，我们发现，随着主力移仓的推进，近月1601合约大幅减仓的同时，部分主力离场观望心态较浓，从而使得远月1605合约多、空增持幅度仍显不足。此外，主力对于远月合约的看法存在较大分歧，后市多、空博弈将愈演愈烈。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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